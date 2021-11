OM : un champion de France 2010 redonne espoir à Gerson

Zapping But! Football Club

Arrivé cet été à l'Olympique de Marseille en provenance de Flamengo contre un chèque de 25 millions d'euros, Gerson connaît un début de saison compliqué avec le club phocéen et peine à s'adapter à la Ligue 1.

Mais en comparant le milieu de terrain brésilien à Lucho Gonzalez, champion de France avec l'OM en 2010, La Provence se veut rassurant pour Gerson. "La question de son profil se pose. En cause, son manque de vitesse balle au pied, comme sa faiblesse dans les duels et sa nonchalance sur les phases défensives. Mais d'autres avant lui n'ont pas eu besoin de galoper comme Usain Bolt pour se distinguer par leur intelligence de jeu. L'exemple de Lucho Gonzalez est le plus parlant dans le passé récent de l'OM, mais on peut aussi citer le nom d'un maestro comme Riquelme, peu réputé pour sa rapidité".

Retenu avec le Brésil, qui affronte l'Argentine dans la nuit de mardi à mercredi, le milieu de terrain de 24 ans peine à convaincre en club @GersonSantos08 #TeamOM #OM https://t.co/J8r5LtCEcs — La Provence OM (@OMLaProvence) November 15, 2021