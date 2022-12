OM, FC Barcelone - Mercato : une offre de 45 M€ pour Ounahi !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

La Coupe du monde n’est pas encore finie que le dossier Azzedine Ounahi prend déjà une direction grandiloquente. Hier, Laurent Boissier a déjà dû calmer le jeu en conférence de presse. « Pour le moment, ils sont chez nous. On va voir la suite des événements. Ça va dépendre de la volonté de M. Chabane », a expliqué le coordinateur sportif du SCO en conférence de presse.

Le président d’Angers sait déjà que l’OM et le FC Barcelone sont intéressés par le profil de son milieu de 22 ans, qui brille de mille feux au Qatar. Selon L’Équipe, une troisième formation est particulièrement attentive à la situation de l’international marocain : Leicester. L’actuel treizième de Premier League serait même déjà prêt à offrir plusieurs dizaines de millions d’euros pour l’ancien joueur d’Avranches (National).

De sources anglaises, on évoque une somme pouvant aller jusqu’à 45 millions d’euros ! À ce prix, il ne fait aucun doute que le Angers SCO ne retiendra pas le Marocain, sous contrat jusqu’en 2026, et pisté aussi par le Séville FC (Liga) de Jorge Sampaoli. En interne, on n’écarte évidemment pas le départ d’Ounahi, au club depuis seulement un an et demi et branché sur courant alternatif en ce début de saison.