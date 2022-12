OM, OL, LOSC - Mercato : un club anglais désormais en pole pour Karsdorp

Nous l'avons relayé hier midi sur notre site : le LOSC s'est invité à la liste des courtisans pour Rick Karsdorp. Le latéral droit néerlandais est dans le collimateur de José Mourinho à l'AS Roma et il n'a d'autre choix que de partir en janvier. L'OM et l'OL sont également sur le coup mais l'avantage des Dogues se nomme Paulo Fonseca, qui a dirigé le joueur formé au Feyenoord Rotterdam lors de son passage dans la Ville Éternelle.

Calcio Mercato a toutefois apporté un gros bémol à Lille, Marseille et Lyon : la Roma veut du cash et rien d'autre cet hiver. Pas de prêt avec option d'achat obligatoire ou autre montage destiné à reporter le versement d'une indemnité. Dans ces conditions, même la Juventus ou le Torino, qui ont fait part de leur intérêt, sont hors course. Il ne resterait en fait que Fulham, 9e de Premier League à la trêve mais qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, susceptible de payer la dizaine de millions attendus par les dirigeants romains.

