OM - Mercato : des réserves venues d'Angleterre sur Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang va faire son retour en L1, du côté de l'OM, mais sa venue n'enchante pas vraiment Tony Cascarino. Auteur de 70 buts en 105 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot phocéen, l'Irlandais a fait part de ses doutes, sur TalkSport.

Cascarino : « C’est un choix surprenant »

« C’est un choix surprenant, un contrat de trois ans, a-t-il glissé. Il a 34 ans, cela le portera à 37 ans. À Chelsea, honnêtement, je n’ai pas retrouvé le joueur étincelant qu’il était à Arsenal. C’était un talent phénoménal. J’ai l’impression que Marseille s’est laissé séduire par le souvenir d’un joueur autrefois brillant. Pour moi, surtout ces 18 derniers mois ou deux ans, il n’a pas affiché cette détermination, cette faim dans son jeu. En le regardant évoluer pour Chelsea, il semblait se fondre dans la masse lors des matchs. Il n’était pas sélectionné régulièrement et pourrait avoir été en méforme. Mais lorsqu’on attendait de lui qu’il fasse la différence, il semblait en retrait. Est-ce que le fait de rejoindre Marseille va le relancer ? C’est un grand club de football, avec un public passionné, un lieu incroyable pour jouer au football et si vous réussissez, ils vous adulent là-bas. Dimitri Payet a relancé sa carrière en y retournant. Alexis Sanchez également. Je ne suis pas certain qu’Aubameyang puisse faire de même »

