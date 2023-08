OM - Mercato : l’accord est tombé pour Alexis Sanchez !

Comme nous vous l'avions annoncé ce lundi, Alexis Sánchez serait très proche de rejoindre l'un de ses anciens clubs, l'Inter Milan, qu'il avait quitté l'été dernier pour rejoindre l'OM.

Selon les informations de Nicolò Schira, Alexis Sánchez et l'Inter Milan auraient conclu un accord de principe pour un contrat d'une saison avec un salaire à hauteur de 3 millions d'euros pour cette unique année.

Alexis #Sanchez has an agreement in principle with #Inter for a contract until 2024. If #Correa leaves, El Niño Maravilla could return to Inter as a free agent. #transfers https://t.co/L4l6rWGtWC