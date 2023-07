OM - Mercato : coup dur pour Ndiaye, une recrue surprise à Marseille ?

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

L’OM poursuit son mercato... dans le sens des départs. Comme déjà expliqué hier, Cengiz Ünder serait en passe de s’engager à Fenerbahçe. Les discussions ont nettement avancé et un accord était proche, même si aucun chiffre n’a filtré des négociations entre les deux parties. L’international turc (26 ans), encore sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OM, semble décidé à revenir au pays et plus particulièrement à Istanbul, où son ancien coéquipier à l’OM et compatriote, Bartug Elmaz, a signé lui aussi (ils partagent les mêmes agents).



Sheffield toujours aussi gourmand pour Ndiaye

Même s’il aurait pu évoluer dans le 4-4-2 modulable de Marcelino, plutôt côté gauche, Ünder serait séduit par le projet du club stambouliote, où il tiendrait l’un des premiers rôles. Si ce départ se concrétise, L’Équipe assure que l’OM devrait encore chercher non pas un seul mais deux renforts offensifs. À ce titre, la piste Iliman Ndiaye est toujours d’actualité mais les demandes de Sheffield United pour libérer son joueur, qui n’a plus qu’une année de contrat, semblent pour l’instant trop élevées.

