OM : déjà une polémique Alexis Sanchez à l’Inter Milan

Pendant l'année qu'il a passé à Marseille, Alexis Sanchez n'a pas fait de vague. Hyper professionnel, il s'est comporté comme un leader, dans le vestiaire et sur le terrain. Tout juste a-t-il parfois regretté un certain manque d'ambition de son club, mais il n'y a jamais eu de polémique avec qui que ce soit. Tout le contraire de ce qui s'est produit lors de son premier passage à l'Inter Milan (2020-22). Et tout le contraire de ce qui se produit lors du second...

L'Inter voulait qu'il reste à Milan pendant la quinzaine internationale

Revenu chez les Nerazzurri le 26 août, le Chilien n'a pas encore joué car il n'a pas fait de préparation physique. Le staff de Simone Inzaghi comptait sur les deux semaines de trêve internationale pour lui faire rattraper son retard. Raté. Sanchez a préféré répondre favorablement à l'appel de sa sélection. En plus de ça, un problème d'anémie a été diagnostiqué ! Bref, l'Inter serait déjà remonté contre l'attaquant de 34 ans. Ça (re)démarre mal !

Alexis Sánchez podría ser titular en la segunda jornada de las #EliminatoriasSudamericanas cuando Chile enfrente a Colombia en el Monumental. El DT, Eduardo Berizzo, dijo que está en perfecto estado . "Alexis es un jugador top. Seguramente lo utilizaremos desde el principio". pic.twitter.com/YyIhB7AwDn — Precisión Deportiva (@PrecisionDva) September 12, 2023

