OM - Mercato : Flamengo a une nouvelle stratégie pour acheter Gerson

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

La réunion de mercredi entre Pablo Longoria et les dirigeants du Flamengo a porté ses fruits. Les négociations pour le retour de Gerson chez les champions d'Amérique du Sud sont réouvertes. Le président de l'OM aurait compris qu'il ne récupèrerait pas 20 M€ pour son joueur et, pire, que les offres seraient rares cet hiver. Va donc pour le "Mais Querido", qui va essayer de tirer vers le bas l'indemnité, tout en ayant conscience que les Phocéens ne sont pas prêts à tout pour se débarrasser du milieu de terrain.

Selon les dernières informations venues du Brésil, et notamment du journaliste Venê Casagrande, le club carioca a l'intention de vendre plusieurs joueurs afin de récupérer les fonds nécessaires pour réaliser une offre satisfaisante à l'OM. Par exemple, s'il s'apprête à débourser 7 M€ pour transférer définitivement le latéral Ayrton Lucas du Spartak Moscou après un prêt réussi en 2022, c'est parce qu'il aurait reçu des propositions supérieures et pourrait le vendre plus cher en janvier. Le seul bémol de cette stratégie, c'est qu'elle risque de prendre du temps. Et Gerson ne devrait pas reporter le maillot rubronegro avant la fin du mercato...