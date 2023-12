OM - Mercato : Gattuso a déjà voulu se débarrasser d’une recrue estivale !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Ismaïla Sarr ne devrait pas débuter ce soir à Brighton (21h). Dans le nouveau 3-5-2 manié par Gennaro Gattuso, le coach de l’OM lui préfère une attaque à deux têtes (Vitinha-Aubameyang) et deux pistons (Clauss et Murillo). Au fil du temps, il faut dire que l’ailier sénégalais a perdu du poids dans l’esprit de Gattuso... et des dirigeants de l’OM.

Sarr en test jusqu'à la trêve ?

Au point que L’Équipe affirme que l’état-major du club phocéen a réfléchi un temps à un prêt pour le joueur de 25 ans, le trouvant parfois indolent ! Depuis, l’ancien crack du Stade Rennais est en test permanent. « Jusqu’à la trêve, il devra surtout prouver qu’il peut mieux dialoguer, techniquement, avec ses partenaires de l’attaque, explique le quotidien sportif. Une autre paire de manches. »

La une du journal L'Équipe du jeudi 14 décembre 2023#BVBPSG pic.twitter.com/jRWhi4I17n — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 13, 2023

