OM - Mercato : l’agent d’Alexis Sanchez vend la mèche pour son avenir

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Alexis Sanchez ne reviendra pas à River Plate. Interrogé au sujet d’une rumeur persistante d’un retour au sein du club argentin la saison prochaine, son agent a été plus que clair. « À l'OM, ils sont contents et envisagent de le garder. Il est heureux à l’OM, c'est un grand club, mais il y a du temps et nous analyserons les choses. C’est sûr qu'il va continuer en Europe », a affirmé Fernando Felicevich dans les colonnes d’El Mercurio.