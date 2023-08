OM - Mercato : l’Arabie Saoudite s’attaque à Marseille, McCourt attend des millions !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Les bons de sortie sont encore en distribution à l’OM. Alors qu’une première opération dégraissage a été effectuée et que Pol Lirola semble le prochain sur la liste, d’autres départs pourraient intervenir d’ici à la clôture du mercato estival. Si Mattéo Guendouzi semble désigné au milieu de terrain, L’Équipe nous apprend que l’Arabie Saoudite lorgne un certain Azzedine Ounahi. Arrivé en janvier, l’international marocain de 23 ans avait repoussé plusieurs offres cet hiver, notamment de Premier League, pour franchir un palier à l’OM et devenir un de ses joueurs phares.

Ounahi vendu entre 15 et 20 M€ ?

Éloignée de ces desseins initiaux, sa situation actuelle est scrutée par Al-Hilal et surtout Al-Ahli, qui pourraient proposer une enveloppe de 15 à 20 M€ à Marseille. Pour l’instant, il n’y a pas de discussions de club à club, les intermédiaires souhaitent plutôt sonder le joueur et son entourage. Mais l’intérêt est bien réel et un départ possible, dès cet été ?

