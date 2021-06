OM – Mercato : l'arrivée de Gerson réglée demain, Longoria avance sur une autre priorité !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Même si cela prend du temps, le Mercato de l'OM avance dans le bon sens. En ce début d'après-midi, le journaliste de RMC Sport Mohamed Bouhafsi, très bien renseigné sur le club phocéen, a mis fin au suspense dans le dossier Gerson (Flamengo, 24 ans).

Gerson a ralenti son arrivée

Selon lui, on voit le bout du tunnel et l'OM n'est plus qu'à quelques détails de finaliser la venue du milieu de terrain, considéré comme la priorité de Jorge Sampaoli. Un accord définitif pourrait être scellé dans les prochaines 24 heures même si Gerson a un peu fait trainer ces derniers jours afin de jouer quelques matchs importants avec son club de Flamengo avant de revenir en Europe. Gerson devrait bel et bien être phocéen et présent à la reprise de l'entraînement à la fin du mois. L'épilogue d'un dossier travaillé au corps par Pablo Longoria depuis avril.

⚪️🔵 🚨L’Olympique de Marseille et Flamengo sont en train de finaliser les derniers détails pour l’arrivée de #Gerson.

Le millieu de terrain s’engagerait avec l’OM pour 5 saisons.

L’accord définitif devrait être trouvé dans les prochaines 24h. #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 4, 2021

#Gerson a demandé un temps de réflexion à l’#OM pour savoir s’il disputait encore quelques matchs importants avec Flamengo. L’OM veut le récupérer pour le premier jour de la reprise. Gerson c’était la priorité de Sampaoli et de Longoria qui travaille sur le dossier depuis avril. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 4, 2021

Et maintenant place à Almada ?

Le dossier du milieu solutionné, l'OM va pouvoir avancer ses pions sur le remplaçant de Florian Thauvin (parti aux Tigres de Monterrey). RMC explique que l'agent de Thiago Almada (Velez Sarsfield, 20 ans) est actuellement à Marseille. Si l'OM est tout proche d'un accord contractuel avec le joueur, il faudra encore convaincre son club de le laisser filer. Le prochain gros chantier olympien ?