OM – Mercato : la Ligue des Champions fait déjà regretter Milik, Benedetto pète aussi la forme

Deux matchs pour l’OM en C1 cette saison, deux défaites et surtout, zéro but marqué. Malgré un large panel offensif, les Olympiens d’Igor Tudor n’ont pas réussi à trouver la faille pour faire trembler les filets. Et cela fait maintenant 796 minutes de jeu que les Marseillais n’ont plus marqué (hors penalty) en Ligue des Champions...

Milik et Benedetto enchaînent les buts

Mais pendant ce temps-là, les avant-centres récemment bradés par l’OM brillent sous des autres couleurs. À commencer par Arkadiusz Milik, tout juste prêté avec option d’achat à la Juventus, qui a marqué contre le Benfica en C1 ce mercredi, son 3e but avec la Juve depuis son départ de Marseille. Mais surtout, le Polonais en est à 9 buts sur ses 10 dernières titularisations en Ligue des Champions.

En parallèle, Dario Benedetto, réexpédié en Argentine, retrouve lui aussi son niveau d’antan et reste sur deux buts lors de ses deux derniers matchs avec Boca. Après avoir donné la victoire à son équipe dans le Superclasico dimanche (1-0 à la Bombonera face à River), il vient de récidiver contre Lanus (1-0), permettant aux Xeneizes de prendre la tête du championnat après un départ catastrophique. Alors qu’à l’OM, seul Alexis Sanchez, auteur de 4 buts depuis son arrivée, semble faire l’unanimité devant, même s'il n'a pas marqué en Ligue des Champions.