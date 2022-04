Zapping But! Football Club OM : La victoire contre Nice peut-elle constituer un tournant pour la fin de saison ?

Lancé sur le cas Alvaro Gonzalez, parti en Espagne se ressourcer car en froid avec lui, Jorge Sampaoli ne s'est pas voulu très dissert sur la question lors de sa conférence d'avant-match à l'OM : « Il y a un accord avec le club. Je ne sais pas, je pense que c'est difficile de connaître le futur, il faut voir la réalité des faits. Il y aura sûrement des inconvénients d'autant plus qu'il y a des joueurs qui ne sont pas disponibles pour raison de blessures comme Balerdi ou Konrad. La situation n'est pas claire ».

La perturbation causée par l'affaire Alvaro énerve l'OM

Agacé par les relances, le technicien argentin n'a jamais souhaité face aux médias assumer sa brouille avec l'ancien soldat d'André Villas-Boas … Pas plus qu'il n'a confirmé d'éventuelles discussions entre la direction et le joueur autour d'une résiliation du contrat d'Alvaro, lié à l'OM jusqu'en juin 2024.

Dans l'encadrement de l'OM en tout cas, on s'agace que le sujet Alvaro Gonzalez prenne autant d'espace alors que le club phocéen est en course pour une qualification en Ligue des Champions et que l'Espagnol n'est qu'un remplaçant depuis des mois : « Vraiment, on fait d'un sujet secondaire une série de Netflix », a ironisé un membre de l'Etat-major marseillais dans la Provence.

