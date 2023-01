OM - Mercato : le montant de la première offre de l'Ajax pour Balerdi est connu !

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Le champion des Pays-Bas devrait bientôt passer à l'action pour s'offrir l'ancien joueur du Borussia Dortmund. En effet, selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants de l'Ajax Amsterdam devraient formuler une première offre d'environ 20 millions d'euros à l'OM pour s'attacher les services de Leonardo Balerdi cet hiver. Les agents et intermédiaires impliqués dans le transfert seraient favorables à un départ et devraient discuter dans les prochaines heures avec le club phocéen. Affaire à suivre...

