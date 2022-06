OM - Mercato : le successeur de Payet déniché en Argentine ?

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Simeone toujours d'actualité

Ce mardi soir, Dimitri Payet a fait savoir via son compte Instagram qu'il n'avait aucune intention de quitter l'OM pour les Tigres UNAM, malgré les rumeurs venues du Mexique. Mais il n'empêche que le Réunionnais a déjà 35 ans et qu'il n'a jamais été un monstre de régularité. Pablo Longoria doit donc s'atteler à la quête d'un successeur pour le meneur de jeu et, selon le compte Twitter MSV Foot, il l'aurait trouvé de l'Argentine.

Le milieu offensif Facundo Farias (19 ans) serait dans son viseur. Meneur de jeu capable d'évoluer dans le couloir gauche ou même en faux numéro neuf, exactement comme Payet, Farias plairait également à Jorge Sampaoli, qui aurait validé la piste. Prolongé le 13 février, il est sous contrat avec le Colon Santa Fe jusqu'en 2025. Selon Transfermarkt, sa cote est de 12 M€. Le FC Porto serait également sur les rangs pour accueillir ce joueur qui verrait d'un bon œil une première expérience en Europe.

#MERCATO 📲 || L’Olympique de Marseille suivrait de près la situation de Facundo Farias du CA Colon.



Le milieu de terrain de 19 ans est très apprécié par Sampaoli.



De son côté le joueur est ouvert au grand départ vers l’Europe. #MercatOM #OM #Ligue1UberEats pic.twitter.com/BvhZD3Oi6t — 𝗠SV FOOT (@MSVFoot) June 7, 2022

Pour résumer L'OM lorgnerait le jeune milieu offensif argentin Facundo Farias (19 ans), qui évolue au Colon Santa Fe. Une piste validée par Jorge Sampaoli et qui plairait au joueur. Mais le FC Porto, qui a un long historique positif avec les Gauchos, est également sur le coup.

Raphaël Nouet

Rédacteur