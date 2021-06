OM – Mercato : le successeur de Thauvin déniché en Turquie, vraiment ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Et une rumeur de plus sur l'OM... A en croire Fotomac, relayé par Le Phocéen ce lundi, Pablo Longoria a couché le nom de Kerem Aktürkoglu (22 ans), le jeune ailier de Galatasaray et de la Turquie. A 21 ans, le joueur vient d'inscrire 6 buts et de délivrer 3 passes décisives en 27 matchs (dont 6 titularisations seulement).

Le problème, c'est que Fotomac annonce que l'OM verrait en ce joueur le successeur de Florian Thauvin, parti libre aux Tigres, alors qu'il n'évolue pas dans le couloir droit mais à gauche...