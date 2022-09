OM - Mercato : Longoria a sorti un gros mensonge pour arracher Clauss au RC Lens

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Très fort pour dénicher des bons plans, Pablo Longoria l'est également pour négocier. L'Equipe révèle en effet que le recrutement de Jonathan Clauss, qui a consenti à revoir ses exigences salariales à la baisse pour rejoindre l'OM, est le fruit d'une manipulation. Voyant que les négociations avec le RC Lens et le joueur n'avançaient pas assez vite, le président marseillais a en effet inventé un accord avec le latéral droit de l'Atalanta Bergame. Ce qui a incité Clauss a revoir ses prétentions...

"En connaisseur du marché des transferts, le président de l'OM n'hésite pas à tenter des stratégies audacieuses. Le week-end du 16 et 17 juillet, alors que les négociations avec Lens patinent pour la venue de Jonathan Clauss, Pablo Longoria invente de toutes pièces un accord total avec le Néerlandais de l'Atalanta Hans Hateboer. Il explique à tous ses interlocuteurs, agents comme dirigeants, qu'il a un accord avec celui qui arpente le couloir droit bergamasque, et certains médias vont même jusqu'à avancer que l'OM travaille sur d'autres pistes que Clauss, quasi abandonnée. Le Lensois et son entourage, eux aussi persuadés de devenir un plan B, vont faire avancer le transfert de façon décisive, en mettant la pression sur le club artésien et en renonçant à une partie des émoluments prévus au départ dans le contrat ébauché par l'OM. L'issue sera heureuse, Clauss finit en Provence, où il reste très bien rémunéré, et Hateboer est toujours titulaire à l'Atalanta, sans savoir vraiment qu'il a servi de fausse piste à Longoria."