OM – Mercato : Longoria tente le coup pour deux indésirables du FC Barcelone

INFO BUT! : un danger espagnol pour Cho, un successeur pour Kamara ?

Avec Boubacar Kamara en moins et les probables départs de William Saliba, d’Alvaro et de Duje Caleta-Car, l’OM va devoir trouver un défenseur central cet été pour l’intégrer à son équipe. Malgré le recrutement de Samuel Gigot en provenance du Spartak Moscou, Pablo Longoria aimerait un second renfort. Et selon Sport, il ciblerait Clément Lenglet, en grand manque de temps de jeu au FC Barcelone.

Le journal espagnol ajoute que Jorge Sampaoli aurait complètement validé cette idée puisqu’il a lui-même coaché Clément Lenglet au FC Séville. Mais de son côté, l’international français (15 sélections) ne serait pas convaincu par le projet de l’OM. De plus, son salaire de plus de 5 M€ par an poserait problème au club marseillais. Une opération qui est donc encore très loin d’être faite.

Sport explique également que les Phocéens se sont positionnés sur le cas de Martin Braithwaite (31 ans). L'ancien Toulousain et Bordelais a été mis sur le marché par le club catalan mais, là aussi, le salaire (4 M€ par an) est aussi un frein.

🔴 L'OM a contacté le FC Barcelone pour tenter le prêt de Clément Lenglet.



Touchant près de 5M€/an, le salaire du Français pose problème, les Phocéens espèrent que le Barça prendra en charge une partie du salaire.



🗞 @sport pic.twitter.com/n9rOQ6L0Qt — Vibes Foot (@VibesFoot) June 17, 2022

Adrien Deschepper

Rédacteur