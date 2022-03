OM – Mercato : Milik a pris une décision radicale pour son avenir

Zapping But! Football Club OM : podium de L1 ou Europe, faut-il sacrifier l'un des deux ?

L'info est signée RMC, ce lundi, au lendemain de la défaite de l'OM contre Monaco (0-1), et elle ne surprendra personne : Arkadiusz Milik n'envisage pas de rester à Marseille cet été si Jorge Sampaoli reste sur le banc. « L’attaquant polonais est très remonté contre son entraîneur et a moyennement apprécié certaines de ses sorties médiatiques à son égard. Selon nos informations, dans son esprit, les choses sont déjà claires: si Sampaoli est encore l’entraîneur marseillais la saison prochaine, il demandera à quitter le club », soutient RMC.

Il estime que Sampaoli ne le met pas dans les meilleures dispositions

Et au média d'ajouter : « Le Polonais juge incompréhensible certains de ses choix. Avec une liste d’incohérences assez longue. Milik a besoin d'enchaîner? Il regrette que son entraineur le coupe dans son élan dans une période où il retrouvait le chemin des filets. Milik est surtout à l’aise (constat partagé par le staff) quand des joueurs de côté sont performants et parviennent à mettre de la vitesse sur les ailes et à centrer? Sampaoli aligne, face à Monaco, une équipe sans aucun latéral de métier ! »