OM - Mercato : Nuno Tavares botte en touche sur la suite de sa carrière olympienne

Prêté pour une saison sans option d'achat par Arsenal, Nuno Tavares a été lancé sur son avenir à l'OM lors de sa conférence de presse avant le Classico. Le Portugais a botté en touche sur la question :

« J’ai encore deux ans de contrat avec Arsenal donc pour le moment ce n’est pas quelque chose auquel je pense. Moi je pense d’abord à finir la saison, atteindre les objectifs qu’on a avec Marseille parce que je joue ici. Mais après quand la saison sera terminée, je rentrerai à Arsenal et ensuite on verra ça, je ne peux pas vous dire ».

Conscient d'être dans une situation similaire à celle de William Saliba il y a un an, Nuno Tavares ne dirait pas non s'il avait l'opportunité de rester... Tout en étant lucide sur le fait qu'il n'a pas la main : « Est-ce que je me vois rester ? Je me sens bien ici avec les joueurs avec le coach je pense qu’il y a vraiment une bonne entente, mais comme je dis je ne peux pas prédire le futur donc je ne sais pas ce qui se passera ».