OM - Mercato : on en sait plus sur l’avenir d’Alexis Sanchez

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Alexis Sanchez pourrait devenir le premier attaquant de l’OM à égaler Bafétimbi Gomis, lui qui affiche 16 buts et une passe décisive en 34 rencontres toute compétitions confondues cette saison. En interne, plus personne ne doute du talent du Chilien, auteur d’un doublé salvateur à Reims (2-1).

En revanche, les dirigeants de l’OM ont plus de doutes au sujet de l’avenir du joueur de 34 ans, qui a signé un contrat d’un an et qu’une prolongation éventuelle reste à sa discrétion. Les critiques émises lors d’une de ses rares conférences de presse, il y a deux semaines, entretiennent le doute et L’Équipe croit savoir que les deux parties n’ont d’ailleurs pas encore commencé à discuter.

Selon La Provence, les dirigeants et Sanchez ont rendez-vous en fin de saison pour décider de la suite. L’OM se frotte les mains, tout heureux de compter un tel joueur et un tel leader. « Quand il parle, tout le monde l’écoute d’autant plus. » relève-t-on en interne. Ses bonnes performances auraient réveillé l'intérêt de plusieurs clubs.