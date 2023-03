OM - Mercato : Sanchez veut continuer à Marseille... mais pas y finir sa carrière !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Lorsqu'il a posé les pieds à Marseille le 9 août, l'OM était loin de s'imaginer qu'il allait faire une aussi bonne affaire avec Alexis Sanchez. Car non content d'avoir marqué 16 buts en 34 matches, dont un doublé à Reims (2-1) dimanche, le Chilien est un exemple de professionnalisme, de don de soi et d'abnégation. La plus grosse crainte désormais est qu'il n'actionne pas sa deuxième année de contrat en option. Mais, bonne nouvelle, depuis le Chili où il joue avec sa sélection, le Nino Maravilla de 34 ans a dit se sentir bien à Marseille... même s'il n'y finira pas sa carrière !

"Je suis heureux à Marseille. Le club est proche de moi, il a confiance en moi. C'est le plus important à mes yeux. Je veux continuer à faire mes preuves. Je ferai une erreur si je disais que c'est bon, je suis arrivé, et que je me relâchais. Le plus difficile en football, c'est de faire preuve de continuité. Arriver dans l'élite à 18 ans, c'est compliqué. Un Chilien marque deux buts et croit que ça y est, tout le monde le connaît. Il se trompe. Pour mon avenir, je n'aime pas me projeter. J'aime voir année après année, voir comment je suis physiquement. Parfois, il y a des blessures, de la lassitude, mais perso, j'aimerais jouer jusqu'à 40 ans. Mon rêve, c'est de jouer à Tocopilla (le club de sa ville natale). Le prendre en troisième division et le faire monter en première. C'est mon rêve. Là-bas, beaucoup de gamins veulent me ressembler. Je voudrais leur enseigner mon style de jeu."