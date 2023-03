OM - Mercato : Strootman, Mandanda, Alvaro... Marseille a lâché un gros billet aux partants

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Dans son édition spéciale sur les salaires, L'Equipe rapporte que le prêt de Kévin Strootman au Genoa (D2 italienne) lui coûte encore 4 M€ sur l'année. Et la note monte assez vite quand on regarde sur l'ensemble des prêtés ou des partants : 5 M€ pour résilier le contrat d'Alvaro Gonzalez l'été dernier et lui permettre de filer à Al-Nassr (Arabie Saoudite), 2,5 M€ pour Steve Mandanda afin que ce dernier garde son salaire marseillais en filant renforcer la concurrence à Rennes...

Même Isaak Touré coûte encore à l'OM

Sur les prêtés, seul Arkadiusz Milik, Nemanja Radonjic et Luis Henrique ne coûte pas d'argent à l'OM mensuellement. L'OM paie encore une part importante des 250 000€ par mois du salaire de Jordan Amavi à Getafe. Il contribue également, à des niveaux plus ou moins importants aux émoluments de Pol Lirola (Elche), Luis Suarez (Almeria) et Konrad de la Fuente (Olympiakos).

Même pour ce qui est du prêt d'Isaak Touré à l'AJ Auxerre, un joueur au salaire plus modeste (65-70 000€ par mois), l'OM a gardé plus de 50% à sa charge (35-40 000€ par mois). Au moins l'ancien Havrais se met en valeur, contrairement à d'autres...