OM - Mercato : Tudor a craqué sur un vieux rêve du Qatar au PSG !

Le mercato est encore assez loin mais Pablo Longoria profite de cette période de trêve internationale pour poser les jalons du recrutement de l’OM. Selon RMC Sport, le président du club phocéen table ainsi sur 6 à 7 transferts cet été.

Pour ce faire, trois critères bien distincts vont marquer le recrutement de l'OM : répondre au style imposé par Igor Tudor, monter en gamme techniquement et avoir le caractère pour tenir la pression du stade Vélodrome. Un premier joueur répondrait à ce cahier des charges : Raphaël Guerreiro.

Selon Team Football, le piston portugais du Borussia Dortmund plaît a Tudor. Pablo Longoria aurait même effectué les premiers contacts avec l’agence Wasserman pour cet été. Libre de tout contrat en juin, celui qui était l’un des chouchous du PSG au début de l’ère QSI perçoit 415 000 euros mois en Allemagne. Des clubs de Liga et de Premier League s'intéressent à lui également.

