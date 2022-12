OM - Mercato : un chèque inespéré de 8 millions d'euros en vue ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les jours passent et la situation change. Alors que l'OM redoutait de voir revenir l'attaquant brésilien, Luis Henrique, prêté à Botafogo, et que le joueur ne s'imposait pas davantage au Brésil qu'en France, on apprend qu'il pourrait définitivement être transféré.

En effet, et comme le stipule la minute OM, Botafogo a prolongé le prêt du joueur et sera donc amené à décider de son sort au mois de juin prochain. Les dirigeants marseillais ayant inclus une option d'achat de 8 millions d'euros, la somme pourrait donc arriver dans les caisses du club dans quelques mois. Toujours bon à prendre.