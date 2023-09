OM - Mercato : un ex du Real Madrid révèle une approche de Longoria cet été

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Cet été, les priorités de l'OM pour le poste d'attaquant étaient claires : prolonger Alexis Sanchez et/ou recruter Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais est arrivé dès le 21 juillet. On peut donc imaginer qu'après cela, Pablo Longoria et Javier Ribalta n'ont pas cherché à attirer d'autres joueurs dans ce compartiment du jeu. Et pourtant, on apprend ce samedi que Mariano Diaz a été courtisé !

Diaz a préféré Séville à l'OM

C'est l'ancien attaquant du Real Madrid lui-même qui l'a révélé à Diario de Sevilla : "Il y avait Marseille aussi. Mais Séville est un club avec lequel j’ai toujours voulu jouer. Pour moi, l’important n’était pas l’argent mais d’autres choses. Séville est un grand club". Pas sûr que l'offre financière de Marseille était meilleure que celle du FC Séville, si offre il y a eu. En outre, l'Hispano-Dominicain a repoussé toutes les offres ces cinq dernières années justement pour prendre son chèque sans jouer au Real Madrid. Il est donc permis de douter de la fiabilité de ses propos, même si l'on sait que Pablo Longoria aime jeter de nombreuses lignes à la mer l'été en voyant quel (gros) poisson mord...

