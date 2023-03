OM - Mercato : un indésirable de retour pour jouer les trouble-fête ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

En coulisses, l’OM prépare déjà la saison prochaine. Les Marseillais sont en course pour décrocher un accès direct à la Ligue des Champions, en fin de saison. Pour cet été, plusieurs recrues sont attendues par Pablo Longoria. Cependant, le club phocéen va devoir vendre pour équilibrer ses comptes. Certains joueurs pourraient ne pas être conservés à l’issue de leur prêt et plusieurs titulaires attirent la convoitise de grands clubs européens. Malheureusement pour Pablo Longoria, un indésirable pourrait faire son retour et venir jouer les trouble-fête dans le mercato olympien.

Luis Suarez pourrait revenir à l’OM lors du mercato estival. En effet, l’attaquant colombien est prêté à Almeria, avec option d’achat. Une clause qui devient obligatoire uniquement si le club parvient à se maintenir en Liga. Cependant, Almeria est actuellement 19eme du championnat espagnol et risque une relégation en fin de saison.

Une mauvaise nouvelle pour les dirigeants marseillais.