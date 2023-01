OM - Mercato : un problème de Longoria réglé par… Berlusconi ?

En panne de temps de jeu du côté d'Elche (D1 espagnole) où il n'a joué que 9 matchs toutes compétitions confondues, Pol Lirola (OM, 25 ans) va casser son prêt pour s'envoler vers une autre destination dans un pays qu'il connait bien : l'Italie.

En effet, l'ancien joueur de la Fiorentina va prendre la route de Monza selon Fabrizio Romano. Le club de Silvio Berlusconi discute actuellement avec Pablo Longoria pour tenter d'inclure une option d'achat dans le deal.

Pour rappel, le natif de Mollet del Vallès est encore sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2026 mais n'entre plus dans les plans d'Igor Tudor. Marseille, qui l'avait recruté pour 13 M€ à la Fiorentina, risque en revanche d'avoir bien du mal à rentrer dans ses frais. Concernant les prêtés, Pablo Longoria cherche aussi une solution pour Jordan Amavi, qui ne joue pas du côté de Getafe.

