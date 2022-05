OM - Mercato : un proche de Milik laisse planer le doute sur son avenir

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Invité de Rothen s'enflamme mardi soir, le président de l'OM, Pablo Longoria, a notamment fait le point sur l'avenir d'Arkadiusz Milik : "C’est un joueur sous contrat avec nous. On a eu des conversations avec lui tout au long de la saison. On veut donner de la continuité à ce projet la saison prochaine, avec ces joueurs qui nous ont porté à la deuxième place du championnat. Il est important de donner de la continuité à ce groupe. Comme je le dis toujours, entre des personnes intelligentes, l’équilibre est toujours possible".

Le souci, c'est que l'attaquant polonais n'a pas été satisfait du tout de son temps de jeu. Les incompréhensions avec Jorge Sampaoli, qui ne le faisait pas ou peu jouer à l'extérieur, ont été nombreuses. Un proche du joueur a ainsi déclaré à RMC : « La question (de son avenir) devra se poser et qu’un point sera fait entre toutes les parties ». Il semblerait que Longoria ait déjà rencontré Milik et son agent. Mais le plus important serait que Jorge Sampaoli et son joueur finissent par être sur la même longueur d'ondes...

Mercato OM : L'avenir de Milik toujours en pointillé? - https://t.co/nJdinERiM9 pic.twitter.com/aBij61yH08 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 26, 2022

