OM - Mercato : une offre pourrait tomber pour Kamara en janvier

En fin de contrat en juin prochain avec l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara pourrait quitter l'OM cet hiver ou l'été prochain. À en croire le journaliste italien, Gianluca Di Marzio, l'AC Milan, qui s'intéresse au défenseur central ou milieu défensif français depuis plusieurs mois, pourrait faire une offre au club olympien pour le recruter lors du mercato hivernal.

"Âgé de 21 ans, son contrat expire en juin 2022 et les yeux et pas seulement de l'AC Milan sont sur lui. Les Rossoneri surveillent Kamara depuis un certain temps en attendant de savoir quel sera l'avenir de Kessié. En janvier, ils pourraient même décider d'essayer d'entamer des négociations avec l'OM, un club qui a peu de chances de le convaincre de renouveler son contrat", a-t-il expliqué à TMW.

