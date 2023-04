OM - Mercato : une recrue a été bouclée après l'OL !

Zapping But! Football Club OM : Que faire de Nuno Tavares ?

Prêté cette saison avec option d'achat à l'Olympique de Marseille par Schalke 04, Amine Harit, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, le 13 novembre dernier, a été coupé en plein vol alors qu'il réalisait un début de saison canon. Mais malgré sa grave blessure, le milieu offensif marocain serait définitivement Olympien.

Harit sera bien Marseillais la saison prochaine

Et pour cause, selon les informations du média allemand Ruhr Nachrichten, l'option d'achat comprise dans le prêt de l'ancien Nantais aurait été automatiquement levée après la victoire dimanche dernier face à l'Olympique Lyonnais (2-1) car il fallait qu'Amine Harit dispute au moins 15 matchs cette saison - il en a disputé 16 - et que l'OM finisse dans la première partie du classement. Chose assurée après le succès des hommes d'Igor Tudor au Groupama Stadium.

🔴 L’obligation d’achat d’Amine Harit est automatiquement levé ! 🇲🇦



les conditions intégrées à cette obligation achat auraient déjà été remplies. #TeamOM | #MercatOM



(Ruhr Nachrichten.) pic.twitter.com/UCGc2wOwCs — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) April 26, 2023

Pour résumer Amine Harit serait définitivement un joueur de l'Olympique de Marseille depuis la victoire dimanche dernier des Marseillais dans l'Olympico contre l'Olympique Lyonnais (2-1).

