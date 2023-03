OM, PSG - Mercato : Longoria a trouvé son Ibrahimovic

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Nombreux sont ceux qui doutaient de la réussite d’Alexis Sanchez à l’OM à son arrivée lors du dernier mercato estival. À 34 ans, après des mois à cirer le banc de l’Inter Milan, l’attaquant chilien débarquait avec un CV bien rempli mais de multiples interrogations sur son niveau réel. Avec le statut de meilleur buteur de l’OM, l’ancien crack du Barça a mis tout le monde d’accord (sauf Stéphane Guy) et pourrait prolonger l’aventure à l’OM la saison prochaine en cas de qualification en Ligue des champions.

Sanchez, le Zlatan de l'OM ?

En interne, on se félicite déjà d’avoir mis la main sur une sorte de Zlatan Ibrahimovic, qui avait fait passer un cap au PSG au début de l’ère QSI. « Un peu à la façon de l’attaquant suédois à son arrivée à Paris, l’international chilien a amené une exigence plus intense à l’OM, dont il est devenu un leader par l’exemple, compare L’Équipe. Sanchez est un joueur de cette trempe-là, et comme Zlatan à son arrivée au PSG en 2012, il diffuse une exigence de tous les instants à l’OM. Dans une façon nettement moins théâtrale qu’Ibra, il est rapidement devenu un leader d’attitude à Marseille. Et même beaucoup plus que cela. » Jusqu’à quand ?

🔹L'OM devra peut être faire sans Alexis Sanchez 🇨🇱 contre Montpellier le 31 mars, le Chilien qui a été convoqué avec sa sélection, devrait jouer 3 jours plus tôt un match amical contre le Paraguay. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/Qb7TO63r7s — Infos OM (@InfosOM_) March 21, 2023

Pour résumer Conscient que l’Olympique de Marseille avait besoin d’un joueur d’expérience cette saison, Pablo Longoria a fait son maximum pour dénicher l’oiseau rare. L’arrivée d’Alexis Sanchez (34 ans) a été salutaire au sein du club phocéen.

