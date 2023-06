OM, PSG - Mercato : une cible des deux clubs chipée par l'Arabie saoudite ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si Wilfried Zaha voilait éviter, cet été, de faire la Une des journaux sportifs du monde entier, c'est raté. Car l'attaquant de Crystal Palace, libre au 30 juin, suscite la convoitise comme rarement.

C'est notamment le cas en France avec l'OM, de longue date, et le PSG, plus récemment, qui seraient arrivés sur le dossier. Seul souci, et non des moindres, un club d'Arabie saoudite, Al-Nassr, est également intéressé. Et on doute que la proposition ne soit pas plus alléchante pour le joueur.