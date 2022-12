Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Il a été l'une des grandes révélations de la Coupe du monde 2022. Rayonnant dans le milieu de terrain du Maroc de Walid Regragui, Azzedine Ounahi (22 ans), joueur du Angers SCO en Ligue 1 depuis un an et demi, a tapé dans les radars de plusieurs grands clubs européens. Et parmi les intéressés figurerait l'OM, à en croire la presse italienne.

Le journaliste italien Gianluca Di Marzio a même de son côté évoqué une potentielle offre de l'OM de 25M€ pour le Marocain. Est-ce qu'un tel montant serait justifié ? Ounahi va-t-il vraiment être transféré cet hiver ? Dans tous les cas, son profil fait de lui l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe. Comme relevé par DATA Foot sur Twitter, Azzedine Ounahi est le deuxième joueur ayant réussi le plus de dribbles cette saison en championnat (37), devant Vinicius Junior (33) mais derrière Lionel Messi (47). Des statistiques qui plaident à son avantage en vue d'un éventuel transfert lors du mercato hivernal. Dossier à suivre...