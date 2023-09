OM, Real Madrid - Mercato : Longoria fait une annonce forte sur Mariano Diaz

Hier, dans une interview publiée par El Diario de Sevilla, Mariano Diaz a révélé avoir été approché par l'OM cet été, alors que son contrat avec le Real Madrid : "Il y avait Marseille. Mais Séville est un club avec lequel j’ai toujours voulu jouer. Pour moi, l’important n’était pas l’argent mais d’autres choses. Séville est un grand club". On s'étonnait alors que l'OM ait pu formuler une offre plus intéressante que les tenants de l'Europa League ou encore que Pablo Longoria se soit vraiment penché sur le profil d'un joueur qui a peu joué avec les Merengue depuis cinq ans.

Mais ce dimanche, RMC assure que l'Olympique de Marseille n'a jamais été en contact avec Mariano Diaz. Une source au sein du club jure que l'ancien de l'OL n'a pas intéressé une seconde Pablo Longoria et Javier Ribalta. Qui dit vrai dans cette histoire ? Difficile à dire. Mais peut-être que l'agent de Diaz a fait miroiter un intérêt marseillais aux dirigeants sévillans afin d'obtenir un meilleur salaire...

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

▶️▶️ Mariano Diaz :



"Cet été, beaucoup de clubs me voulaient dont Séville et l'OM, mais j'ai préféré Séville et faire un gros sacrifice financier car j'ai toujours voulu jouer pour ce grand club. Qu'est ce qui m'attire à Séville ? Ses supporters, la facon dont ils pressent le… pic.twitter.com/OkSWA1VyA4