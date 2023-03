OM, Stade de Reims - Mercato : 3 clubs anglais courtisent désormais Balogun !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Dimanche dernier, l'OM et ses supporters ont pu mesurer combien Folarin Balogun serait un excellent renfort pour eux. Auteur de l'ouverture du score, l'Anglais a mis la défense phocéenne au supplice à plusieurs reprises, frappant notamment le poteau. Pablo Longoria aimerait récupérer le joueur prêté par Arsenal en Champagne. Et l'intérêt serait réciproque puisqu'à la question de savoir ce qui l'avait impressionné en Ligue 1, Balogun a répondu : "L’ambiance au Vélodrome ! C’était mon premier match ici et je ne savais pas à quoi m’attendre. Ça m’a surpris car je ne savais pas que Marseille était une si grosse ville de football"".

Hélas, du rêve à la réalité, il y a un gouffre et l'OM pourrait vivre la même désillusion qu'avec William Saliba l'été dernier. Car non seulement Arsenal pourrait vouloir conserver son jeune joueur mais, en plus, le journaliste turc Ekrem Konur nous apprend que trois clubs de Premier League le suivent : Newcastle, Everton et West Ham. Si les deux derniers sont plutôt dans le ventre mou voire le bas de tableau du championnat anglais, les Magpies, dopés financièrement par l'Arabie Saoudite, pourraient jouer la Champions League la saison prochaine. Une concurrence très relevée pour Marseille...