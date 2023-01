OM : Tudor fait une annonce retentissante pour le mercato hivernal

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Après le succès de son équipe à Montpellier (2-1), pour le compte de la 17e journée de Ligue 1, l'entraîneur de l'OM, Igor Tudor, a évoqué le mercato hivernal au micro d'Amazon Prime Vidéo.

"Je suis content du présent, déjà. Nous avons marqué huit buts en quatre jours, offensivement, nous n’avons pas de problème. La concurrence est rude à l’OM. On essaie de faire ce qui est possible, en janvier ce n'est pas facile. Pape Gueye et Samuel Gigot sont très bons et n’ont pas joué. C’est bien pour la compétition. On peut finir la saison sans joueur offensif en plus."