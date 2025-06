PSG : les photos sexy de Wanda Nara non retouchées ont fuité, c’est flippant ! 

Les photos de Wanda Nara en bikini, prises à Ibiza sans retouches ni filtres, continuent de faire couler beaucoup d’encre malgré les démentis de l’ancienne compagne de Mauro Icardi.

Wanda Nara aurait-elle été prise à son propre jeu ? Volontiers provocante, l’ancienne compagne de Mauo Icardi aurait été victime de fuites des photos d’elle-même sans retouches sur Photoshop, publiées initialement par plusieurs médias turcs. Ces clichés ont capturé Wanda Nara en vacances, à bord d’un yacht, dans des positions naturelles et loin de l’image lissée qu’elle présente habituellement sur ses réseaux sociaux. Ce contraste saisissant entre la réalité des prises de vue et les images ultra travaillées qu’elle partage régulièrement a suscité une vague de réactions en ligne, certaines moqueuses, d’autres solidaires.

En Argentine, l’émission Infama a relayé l’information selon laquelle Wanda Nara aurait entamé des poursuites judiciaires, ce qu’elle a immédiatement démenti en publiant un message sur ses propres réseaux, affirmant qu’elle ne poursuivrait personne et qualifiant cette rumeur de fake news. Loin de se cacher, elle a même choisi d’assumer pleinement sa silhouette en publiant un carrousel de photos d’elle en bikini, sans maquillage ni filtres, avec la légende « mix de mes jours en Europe », comme une manière de répondre à sa façon à ses détracteurs.

D’autres images non retouchées ont aussi circulé, notamment une photo issue d’une plateforme payante où Wanda apparaît sans maquillage dans un body noir très échancré, renforçant encore un peu plus le débat autour de l’usage intensif des filtres et des standards irréalistes véhiculés sur les réseaux sociaux. Cette affaire pose une fois de plus la question de l’authenticité dans la représentation des corps féminins dans les médias.