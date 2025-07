Alors que le PSG s’apprête à disputer la finale du Mondial des Clubs contre Chelsea (21h), Luis Enrique et la direction sportive ont déjà balisé les contours du mercato estival.

Luis Enrique a établi une feuille de route claire pour cet été : six postes prioritaires sont ciblés pour renforcer un effectif pensé autour d’un 4-3-3 plus équilibré et collectif. Selon L’Équipe, le PSG est d’abord à la recherche d’un gardien. Gianluigi Donnarumma reste le n°1, mais le flou au sujet de son avenir incite le staff à chercher une vraie doublure – voire une alternative crédible en cas d’opportunité. Un latéral droit est également espéré. Achraf Hakimi conserve une place de titulaire, mais Luis Enrique souhaite une concurrence plus forte à ce poste. Un profil capable de s’intégrer dans une défense à quatre est privilégié.

Zabarnyi reste la priorité en défense

En défense centrale, la blessure de Lucas Hernandez et les incertitudes autour de Presnel Kimpembe poussent le club à chercher un défenseur polyvalent, jeune mais déjà expérimenté, capable de s’imposer rapidement dans la rotation. Ilya Zabarnyi fait figure de priorité. Au milieu, le PSG vise un milieu défensif à la relance propre. Luis Enrique aimerait une sentinelle capable de faire souffler Vitinha et de s’inscrire dans un jeu de possession exigeant. Un profil à la Rodri ou Martin Zubimendi est recherché.

Un attaquant polyvalent espéré

Sur le plan offensif, le club cherche un ailier percutant, dribbleur et capable de faire des différences individuelles, notamment en un contre un. Enfin, le PSG veut attirer un véritable attaquant axial. S’il garde confiance en Gonçalo Ramos, Luis Enrique veut un vrai buteur, mobile et efficace, capable de convertir les occasions dans les grands rendez-vous. L’objectif est clair : construire un effectif cohérent, technique et structuré, capable de viser à nouveau la Ligue des champions, sans dépendre d’une seule star.