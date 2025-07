Selon Paul Pogba, Ousmane Dembélé mérite le prochain Ballon d’Or 2025.

Nouveau joueur de l’AS Monaco, Paul Pogba a passé une partie du week-end avec le plus célèbre fan de Cristiano Ronaldo, Speed, et il a clairement soutenu Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or. «Le Ballon d’Or ? Pour moi, Dembélé sera toujours devant Yamal !, a-t-il glissé. Je soutiens Ousmane à 100%. Il a gagné la Ligue des champions, il a été très important cette saison. S’il ne le gagne pas cette année, il ne l’aura jamais. Hakimi et Vitinha ont été très bons aussi. Dembélé est favori pour le Ballon d’Or. Et en 5, Mbappé. »

« Ils l’ont tué et tout ça, mais c’est Pichichi et Soulier d’or ! »

Pogba a en effet aussi glissé un petit mot sympa à l’attaquant star du Real Madrid. « Ils l’ont tué et tout ça, mais c’est Pichichi et Soulier d’or ! C’est difficile à dire, mais je le respecte». Pour rappel, le Ballon d’Or sera désigné le 22 septembre prochain. Dembélé et Lamine Yamal font figure de favoris.