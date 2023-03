Bayern Munich - PSG : Galtier allume Bitshiabu et Verratti et en dit plus sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le miracle n’a pas eu lieu : le PSG est encore sorti par la petite porte des 8es de finale de la Ligue des champions, hier, à Munich (0-2). Une chute précipitée par une erreur de Marco Verratti, auteur d’une mauvaise relance sur l’ouverture du score bavaroise initiée par El Chadaille Bitshiabu.

« On a eu des temps forts, malheureusement, on n’a pas pu concrétiser les occasions qu’on a eues. En deuxième période, on prend ce but vraiment stupide. À ce niveau-là, il faut avoir un peu plus de lucidité, a pesté Christophe Galtier. Évidemment qu’on subissait la pression du Bayern Munich, on le savait, il ne faut pas avoir honte de jouer long pour casser ce pressing-là. On prend un but sur une sortie de balle très courte et au bout d’une heure de jeu, quand vous êtes menés, ça commence à être difficile. Je ne sais pas si c’est une leçon qu’il faut retenir, mais c’est une frustration, une déception. »

Enfin, le coach du PSG n’a pas échappé aux questions sur son avenir. « C’est vraiment trop tôt, mon avenir dépend de ma direction sportive et de mon président. Évidemment qu’il y a une déception, c’est comme ça, a-t-il ajouté. Le club fondait beaucoup d’espoirs sur cette compétition. Moi, je maintiens le cap, je reste focus sur cette fin de saison. Avec beaucoup d’énergie et de détermination, il faudra rapidement digérer cette déception. »