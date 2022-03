Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

La grosse info : le PSG a peur pour Mbappé

La star a pris un coup à l'entraînement, mais les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes, à deux jours du match retour contre le Real Madrid...

PSG : nouvelles rassurantes pour Kylian Mbappé... qui n'en veut pas à Gana Gueye

Real Madrid – PSG : l’auteur de la blessure de Mbappé connu ? La vidéo fuite sur les réseaux !

PSG – L'oeil de Denis Balbir : « Le Real Madrid, la roue de secours de la saison de Messi »

Mais aussi....

Real Madrid, FC Barcelone, PSG – Mercato : un proche du clan Haaland livre un gros indice

FC Barcelone - Mercato : une recrue offensive bientôt bouclée pour cet été ?

FC Barcelone : Andreas Christensen à un pas de signer !

OM : Sampaoli « se trompe complètement », un ex Phocéen lui fait la leçon

OM : Raymond Domenech se paye Jorge Sampaoli

OM – Mercato : Milik a pris une décision radicale pour son avenir

OM, ASSE – Mercato : une ouverture pour Rémy Cabella ?

ASSE : Dupraz ne parle pas tactique, il ne comprend rien au foot !

ASSE : Puel prend cher à cause de Dupraz

ASSE : les maillots des Verts contre la guerre en Ukraine mis aux enchères

FC Nantes : Landreau dévoile de plus amples détails sur les avancées du Collectif Nantais

FC Nantes : un ancien Canari a tranché entre Kita et Landreau

FC Nantes : Anthony Limbombe obtient gain de cause !

LOSC - Mercato : en plus de Sanches et Botman, un autre gros chèque en vue cet été

Girondins : Gerard Lopez dégoupille, Daniel Riolo balance sur la situation calamiteuse en interne !

Cristiano Ronaldo a encore mis le feu dans le vestiaire de Manchester United