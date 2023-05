Maxi Lopez et Wanda Nara se sont revus en Argentine, l'ancien attaquant se lâche sur Icardi !

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Quant à la possibilité pour Maxi Lopez de revoir Mauro Icardi ? L'ancien attaquant de 39 ans est rancunier et ne veut pas en entendre parler : « Il peut s'asseoir à table avec elle et leurs filles, mais pas avec moi », a lâché Maximiliano Lopez, toujours très remonté.

Questionné sur cette rencontre par la presse locale, Maxi Lopez a assuré qu'il s'agissait d'un dîner en tout bien tout honneur : « Nous nous sommes assis pour manger ensemble parce que les garçons étaient là. Nous parlons d'eux, de leurs projets. Nous donnons toujours la priorité aux garçons et, en bons parents, nous voulons qu'ils soient heureux. Il n'y a rien de plus ».

Présente à Buenos Aires, la belle Argentine a profité de l'occasion pour dîner avec son ancien mari Maxi Lopez et ses fils mercredi dernier dans un restaurant du quartier de Palermo. Suivie par les paparazzi, Wanda Nara s'est même affichée tout sourire lors de cette rencontre, laissant entendre que les relations s'étaient bien améliorées avec le père de Valentino, Constantino et Benedicto.

Pour résumer

Les relations entre Wanda Nara et Maxi Lopez se sont normalisées. La femme de Mauro Icardi et son ex ont même déjeuné en compagnie de leurs fils dans un restaurant de Buenos Aires. A cette occasion, Maxi Lopez a parlé de son ancien ami ... Et il a encore la rancune tenace.