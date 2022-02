PSG : Al-Khelaïfi débarque avec un contrat XXL et assène le coup de grâce à la Super League !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Il y a quasiment un an, onze clubs frondeurs se lançaient dans le projet d'une Super League européenne. Projet vite avorté que Nasser al-Khelaïfi et le PSG avaient refusé de rejoindre, préférant s'allier à l'UEFA.

Andrea Agnelli contraint de rendre son tablier de président de l'ECA (association des clubs européens), Nasser al-Khelaïfi avait déjà récupéré le costume et conforté sa position sur l'échiquier européen. Moins d'un an plus tard, le Qatari est sur le point d'assener le coup de grâce au projet de Super League encore porté par trois clubs (Real Madrid, FC Barcelone, Juventus).

Un contrat colossal pour la Ligue des Champions

Dans un courrier adressé aux membres de l’ECA, Nasser Al-Khelaifi a annoncé plusieurs bonnes nouvelles concernant la commercialisation des droits européens sur la période 2024-27.

D'après The Times, le boss du PSG aurait annoncé être tout proche de boucler un contrat de 15 milliards d'euros sur trois ans (5 milliards par an) pour la plus prestigieuse des compétitions internationales qui passera de 32 à 36 équipes à l'horizon 2024-25 avec un mini championnat suivi d'une phase à élimination directe.