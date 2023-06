PSG : Ander Herrera se lâche sur les anniversaires de Neymar !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

De retour à Bilbao après un passage décevant au PSG, Ander Herrera a accordé un entretien à TyC Sports dans lequel ilest notamment questions des fêtes organisées par Neymar, son ancien coéquipier. Et le Basque s'est lâché... « Pour son anniversaire, des amis étaient venus du Brésil. C’était le bordel, la confusion… J’ai dit à Neymar : "Mais on est avec nos femmes, où vas-tu nous installer ?" Il m’a dit de ne pas m’inquiéter, qu’il y avait un coin VIP à l'étage pour nous. Nous étions bien avec nos épouses qui s’amusaient mais en bas c’était… »

« Nos femmes ont dit non ! »

Et à Herrera d'ajouter... « Des joueurs célibataires, on les voyait descendre, puis remonter, ils gesticulaient, ils disaient "incroyable ! Incroyable !" Dans leurs regards, c’était comme s’ils venaient de voir Jésus Christ. A notre étage, il y avait trop de monde. Avec Léo (Messi), on allait descendre pour aller dans les toilettes d’en bas. Mais nos femmes nous ont dit non ! »