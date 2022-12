PSG, Argentine : Messi fait une annonce monumentale pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Lionel Messi (35 ans) a encore fait parler la poudre hier, confirmant qu’il pourrait s’agit de son Mondial. Face à la Croatie, l’attaquant de l’Argentine et du PSG a fait parler tout son talent pour marquer un penalty en force et distiller une passe décisive à son nouvel acolyte Julian Alvarez (3-0).

« C'est très émouvant, a-t-il savouré après la rencontre. Voir tous ces gens, cette famille, depuis le début du Mondial... Ce que nous avons vécu est incroyable. Maintenant, nous abordons le dernier match, c'est ce que nous voulions. Même si nous avons commencé en perdant, nous avions confiance dans le fait que ce groupe allait aller de l'avant. Nous avons demandé aux gens de nous faire confiance parce que nous savons ce que nous valons. Ce groupe est incroyable. Nous l'avons fait, nous l'avons fait. Une nouvelle fois, l'Argentine est en finale de la Coupe du monde ! »

Au-delà de sa sélection, Messi a tenu à évoquer son avenir personnel. « Je me sens vraiment heureux dans cette Coupe du monde, et je peux aider l'équipe. Mais dimanche, ce sera mon dernier match dans une Coupe du monde, a-t-il affirmé haut et fort. Depuis notre défaite contre l'Arabie saoudite (1-2), chaque match a été une finale. On a gagné cinq, il nous en reste une sixième. On était fatigués, aujourd'hui, mais on a puisé dans nos ressources et on a mérité cette victoire. »