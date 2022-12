PSG, Argentine : Messi, l’heure des regrets après son craquage ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Si Lionel Messi n'est pas coutumier des coups de sang, l'attaquant du PSG était dans un état second vendredi dernier à l'issue d'Argentine – Pays-Bas (2-2, 4-3 aux tab). Lors de son interview à TyC Sports, le capitaine de l'Albiceleste n'écoutait même pas son interlocuteur, trop occupé à charger la FIFA et l'arbitre espagnol Mateu Lahoz.

En plein direct, « la Pulga » s'en est même pris à Wout Weghorst, double buteur des Oranje, venu lui demander son maillot : « Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que tu regardes ? Va là-bas, idiot !» Remonté par une réflexion de Louis van Gaal et par l'attitude des Néerlandais pendant la séance de tirs au but, Léo Messi a d'ailleurs copieusement insulté en espagnol l'attaquant du Besiktas, surpris et déçu par cette attitude.

Après le coup de sang, les regrets...

«Après le match, ils se chauffaient tous dans les vestiaires, pas seulement Messi. On a vu van Dijk avec Otamendi, j'avais l'impression d'être à un Lanús-Banfield à la Fortaleza, ou un Newel's-Central... Mais l'impact a été plus important car il s'agissait de grands joueurs», a notamment raconté à Olé, le journaliste argentin Edul, lequel était aux micros face à Messi dans les backstages.

A froid et quelques jours après les faits, Lionel Messi aurait quelques remords de s'être donné en spectacle de la sorte en Mondovision. C'est en tout cas le message que fait passer le journaliste Dario Damore, d'América TV, interviewé dans l'émission El Chiringuito : « Je crois que Messi regrette vraiment son comportement ». Va-t-on revoir un Messi plus apaisé ce soir face à la Croatie ?