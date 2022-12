PSG, Argentine : une bombe prête à exploser à côté de Messi ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Lionel Messi (35 ans) s’est emporté contre les Pays-Bas en quarts de finale de la Coupe du monde. Et pourtant, ce n’est rien comparé à Leandro Paredes. Véritable pile électrique de l’Argentine, le milieu de terrain du PSG prêté à la Juventus Turin s’est encore illustré en allant au contact avec les Oranje. Sera-t-il encore chaud bouillant ce soir en demies contre la Croatie ? S’il entre en jeu, le doute semble peu permis.

« C’est Docteur Jekyll et Mister Hyde, résume un proche du Camp des Loges dans L’Équipe. Dans la vie de tous les jours c’est le père de famille tranquille, posé, il peut être sympa, mais, sur le terrain, il se transforme en pitbull et tu as l’impression qu’il peut sauter à la gorge de n’importe qui. C’est bien d’avoir un coéquipier comme ça dans l’équipe, mais c’est aussi une bombe qui peut éclater n’importe où et n’importe quand et donc handicaper son équipe. »

Garde-du-corps presqu’officiel de Messi, Paredes n’a pas l’intention d’en changer. « Il a toujours vécu le foot comme ça, poursuit-on côté argentin. Beaucoup de grinta, beaucoup de coui…, c’est le gars qui défend ses coéquipiers, qui donne tout pour l’équipe et est prêt à se battre pour protéger les autres. Ce qu’on a vu contre les Pays-Bas, c’est ce qu’il est. » « Il s’est créé un rôle, le guerrier qui vient protéger le grand joueur, conclut un proche du PSG. Si un gars donne un coup à Messi, il va venir se mettre devant. » Et le risque de déflagration avec lui ?