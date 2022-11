PSG, Brésil : Thiago Silva très cash sur l’absence de Neymar

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Pas de Neymar et le Brésil aussitôt en souffrance ? C'est ce qu'ont pu se demander les supporters de la Seleçao lors du match remporté ce lundi, face à la Suisse, grâce à un but inscrit par Casemiro à la 83e minute. Au terme de cette rencontre, synonyme pour les Brésiliens de qualification en 8e de finale de la Coupe du monde, le défenseur central, Thiago Silva, a donné son opinion sur l'absence de Neymar. "On a un collectif très fort mais Neymar a manqué à toutes les équipes où il a joué. Il a manqué à la Seleção, au Barça, au PSG. C'est un joueur indispensable pour toutes ses équipes. Bien sûr qu'on a senti ce manque aujourd'hui. Mais l'équipe est prête pour avoir des résultats et pour permettre à Neymar de revenir plus en forme."

Pour résumer Le Brésil a attendu la toute fin de match face à la Suisse pour s'imposer sur le score de 1-0. Un match qui s'est déroulé sans Neymar, blessé lors du match précédent face à la Serbie. Et quand le Ney n'est pas là, le Brésil tique confirme un joueur de la Seleçao.

Benjamin Danet

Rédacteur